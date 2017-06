Roma, chiusa l\'inchiesta sulle nomine: Raggi rischia il processo

ROMA, 20 GIUGNO - La procura di Roma, oggi, ha chiuso le indagini riguardanti le nomine di Renato Marra, capo del dipartimento Turismo, e Salvatore Romeo, a capo della segreteria politica, chiedendo di archiviare la posizione del sindaco di Roma, Virginia Raggi dall'accusa di abuso d'ufficio, la quale ora rischia il rinvio a giudizio.

I magistrati reputano le scelte non legittime, in linea con quanto rilevato dalla Corte dei Conti, ma considerano insussistente l'elemento soggettivo del reato, cioè il dolo intenzionale. I Pm chiedono l'archiviazione, inoltre, sulla nomina di Carla Raineri, a capo di gabinetto di Roma Capitale, caso divenuto oggetto di accertamenti da parte della procura della Repubblica dopo l'esposto depositato da Fratelli d'Italia, nel mese di settembre 2016, nel quale si ipotizzava il reato di abuso d'ufficio chiedendo chiarimenti in relazione alla nomina ed alla congruità del suo compenso pari a 193mila euro.

Immagine da: huffingtonpost.it

Caterina Apicella