Roma, chiuso bar Roberto Spada ad Ostia

ROMA, 7 DICEMBRE - Guai per quanto riguarda il bar di proprietà di Roberto Spada: il locale, un “bar music” ad Ostia, ha subito una sospensione di licenza per 45 giorni con conseguente chiusura.

Ad apporre i sigilli all’esercizio commerciale sono stati gli agenti del commissariato di Ostia per ‘motivi di ordine e sicurezza pubblica’, questa mattina; il proprietario del locale, Roberto Spada, si trova attualmente in carcere per scontare una pena dopo aver aggredito il giornalista della Rai Daniele Piervincenzi.

Suddetta misura è il risultato, secondo quanto è stato spiegato in mattinata dalla Questura di Ostia, "di controlli effettuati dai poliziotti durante i quali è stato accertato che il bar era un abituale ritrovo di persone con pregiudizi di polizia, tra i quali un sorvegliato speciale. Nel corso delle varie ispezioni, sono stati trovati inoltre fori di proiettili sullo stipite di un anta della porta di ingresso, celati da nastro adesivo, mentre una spada, un'accetta e un bastone, sono stati rinvenuti dietro il bancone; per quest'ultimo episodio è stata denunciata una dipendente".

Fonte immagine: www.vice.com

Alessio De Angelis