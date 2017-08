Roma, controlli per un drone sospetto sulla città

ROMA, 26 AGOSTO - Quella di oggi per Roma è una giornata ricca di eventi. Ci sarà la partita Roma-Inter e la manifestazione dei movimenti per la casa. Le misure di sicurezza antiterrorismo sono quindi innalzate, soprattutto dopo che questa mattina è stato avvistato un drone sospetto che si aggirava sopra San Pietro.

Le misure di sicurezza sono state illustrate nelle due ordinanze firmate da Guido Marino, il questore. È quindi prevista “un’articolata dislocazione degli uomini impegnati per garantire adeguati standard di sicurezza in città, in ragione anche della delicata situazione internazionale.

Nel frattempo è scattato l’allarme quando questa mattina, intorno alle sei, è stato visto un drone volare sopra corso Rinascimento. Secondo quanto diffuso dalle agenzie di stampa il dispositivo sarebbe poi atterrato vicino a piazza San Pietro, uno degli obiettivi più sensibili. Le misure antiterrorismo sono quindi scattate immediatamente, soprattutto perché quella è una “no fly zone”.

Chiara Fossati

immagine da dagospia.com