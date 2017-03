Roma, convegno Sapienza con ministro Fedeli: disordini e scontri

ROMA, 14 MARZO - Nella tarda mattinata di oggi, durante il convegno "Dopo la riforma: università italiana, università europea?" tenutosi presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza, si sono verificati momenti di tensione tra un gruppo di studenti e la Polizia. Al convegno, promosso dall'associazione Treelle, ha partecipato il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

Durante l'incontro alcuni studenti hanno tentato di violare la barriera di sicurezza con lo scopo di entrare nell'aula nella quale si stava svolgendo il convegno e sarebbero nati tafferugli con le forze dell'Ordine che presidiavano l'area. Successivamente, avrebbero provato ad accedere all'edificio da un ingresso secondario, ma sono stati bloccati dagli agenti.

Al termine dei tafferugli, il folto gruppo di manifestanti ha sfilato in corteo lungo i viali del primo ateneo della Capitale. Per contestare la politica dei tagli alle università non sono mancati accesi cori nonché diversi striscioni. Alcuni di essi contenevano le seguenti scritte: "Da Berlinguer a Gelmini, Fedeli alla linea. Distruggere scuola e Università”; "Fuori i padroni delle università"; "Fuori chi ha distrutto la scuola".

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net