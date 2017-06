Roma, Daniela Santanché aggredita alla stazione Termini durante una diretta tv

ROMA, 1 GIUGNO - Sassi contro la deputata di Forza Italia Daniela Santanchè davanti alla stazione Termini di Roma, durante un collegamento in diretta per la trasmissione di Rete4 «Dalla vostra parte». Lo fa sapere l’ufficio stampa di Mediaset, aggiungendo che una persona sarebbe stata subito fermata e identificata da alcuni agenti di polizia presenti in zona.

Ma non è l'unico episodio, denuncia Mediaset. Durante un'altra puntata dello stesso programma, dedicato in questi giorni ai problemi di sicurezza nelle grandi città italiane, la troupe era stata aggredita davanti alla Stazione Tiburtina. ''Si tratta del quinto episodio di aggressione ai danni di giornalisti Mediaset dall'inizio della stagione e il terzo in poco meno di un mese", ha sottolineato l’azienda , condannando i ripetuti episodi di violenza ai danni dei suoi inviati. Per quell'episodio erano stati denunciati a piede libero un italiano e un albanese.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine sardiniapost.it)