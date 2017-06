Roma, Di Francesco è il nuovo allenatore. Juventus: è fatta per Schick, si lavora per Douglas Costa

ROMA, 14 GIUGNO - Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L'ex allenatore del Sassuolo ha firmato un contratto biennale da un milione e mezzo di euro a stagione. "Ringrazio il presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita", ha dichiarato.

Per Di Francesco si tratta di un ritorno alla Roma visto che ci era già stato prima da calciatore per quattro stagioni, dal 1997-98 al 2000-01 (129 presenze e 16 reti) con uno Scudetto conquistato, e poi da team manager nella stagione 2005-2006.



Proprio il presidente dei giallorossi da il suo benvenuto al nuovo allenatore che parlerà oggi alle 14: "Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma, eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile". "ll nostro nuovo direttore sportivo Monchi – ha aggiunto – ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma".

L’ex Ds del Siviglia, intanto, ha già messo a segno il primo colpo di mercato. Si tratta del difensore messicano del Psv Hector Moreno, 29 anni. Il giocatore arriva in giallorosso per una cifra di poco inferiore ai sei milioni di euro.. "Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo – ha spiegato Monchi – e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando".

Un commento sul neo acquisto arriva anche dal neo allenatore: "È un calciatore molto interessante. È duttile, può giocare sia centralmente sia lateralmente e ha grande facilità di recupero. Essendo la Roma una squadra che predilige attaccare, spesso avrà la necessità di coprire tanto campo alle spalle e in tal senso ritengo che sia un calciatore dalle caratteristiche importanti".

In uscita sembra ormai certa la partenza di Antonio Rudiger direzione Inter. Il difensore tedesco raggiungerebbe il nerazzurro Luciano Spalletti, che questa mattina alle 12 terrà la conferenza stampa di presentazione. Dovrebbero rimanere in giallorosso, salvo clamorose offerte, Manolas e Nainggolan. Per entrambi si sta lavorando per un prolungamento (con adeguamento) del contratto.



Giuseppe Sanzi

(fonte immagine tuttosport.com)