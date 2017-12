Roma, disagi a causa del forte maltempo: caduti alcuni alberi, traffico in tilt

ROMA, 27 DICEMBRE - Una violenta grandinata si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 causando grossi disagi alla viabilità della Capitale. Insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, e al forte vento, il maltempo di queste ore ha provocato la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento.

In particolare un grosso albero si è abbattuto su alcune auto in sosta in via Beata Vergine del Carmelo, a Mostacciano, schiacciando due vetture senza provocare feriti. Situazioni simili si sono verificate anche sulla via Prenestina, in via Flaminia all’altezza del chilometro 53,900 in direzione di Terni, a Mezzocammino, vicino Ciampino, sull’Ostiense, sull’Appia e anche sulla via Aurelia. E ancora nel comune di Fiumicino e sulla via Braccianese. I vigili urbani stanno lavorando liberare le strade dove si sono verificati incidenti stradali, come sul Muro Torto poco prima di mezzogiorno.

Astral Infomobilità comunica che sempre a causa del maltempo, oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia-Ponza delle ore 14.30 e Formia-Ventotene delle ore 15.30 e domani quelle Ventotene-Formia delle ore 6.45 e Ponza-Formia delle ore 7.45.

A causa delle condizioni critiche dalle otto di mercoledì mattina i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato almeno 110 interventi e molti altri sono ancora in attesa per rimuovere alberi e rami pericolanti o caduti, per danni d’acqua in appartamenti o su strada, cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine meteoweb.eu)