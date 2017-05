Roma, due vigili investiti: uno è in gravi condizioni

ROMA, 8 MAGGIO - Due agenti della polizia locale sono stati investiti questa mattina, intorno alle 10.30, a Roma mentre erano impegnati in un servizio di autovelox.

Secondo quanto si apprende, risulta possibile che un furgone scontrandosi con una macchina sia finito addosso ai due vigili. Un agente, sbalzato tra l'auto di servizio ed un albero, sarebbe in gravi condizioni. Si tratterebbe di un uomo di 42 anni trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica alla gamba. Non sono preoccupanti, fortunatamente, le condizioni dell'altro agente, una donna di 35 anni.

Sul luogo dell'accaduto, in via Leone XIII, zona Aurelia, oltre ai soccorsi sanitari sono giunti gli uomini della polizia locale del Gruppo XII, che hanno svolto le dovute operazioni di rilievo e stanno accertando l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

Luigi Cacciatori

Immagine da corriere.it