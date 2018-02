Roma, emergenza ghiaccio, code e ingorghi nella Capitale

ROMA, 28 FEBBRAIO- Dopo la nevicata di lunedì e il gelo di questa notte a Roma sono elevati i rischi a causa del ghiaccio che si è venuto a formare. La riapertura delle scuole, avvenuta oggi, ha inoltre riportato ai suoi soliti livelli il traffico che è aumentato anche a causa delle condizioni non ottimali del manto stradale.

Vi è il rischio che le lastre di ghiaccio si distacchino rendendo ancora più pericolose le condizion idi guida, ghiacciati anche molti marciapedi. In via dei Prati Fiscali sta intervenendo un'unità dei Vigili del Fuoco per il distacco di una lastra di ghiaccio dal quinto piano di un palazzo. Disagi anche a piazzal Prenestino dove starebbero cadendo stalattiti dalla sopraelevata. Sul luogo vi è la polizia Locale, non si esclude la chiusura delle strada.

Federica Fusco

immagine: the world news