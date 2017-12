Roma, esplode bomba davanti alla caserma dei carabineri a San Giovanni

ROMA, 7 DICEMBRE - Attentato all’alba a Roma, fuori da una caserma dei carabinieri a San Giovanni. Alla 05:30 di questa mattina un ordigno, sul quale gli artificieri dell’arma stanno indagando per ricostruirne la composizione, è esploso davanti al portone della stazione San Giovanni dei carabinieri in via Britannia. Non ci sono stati feriti ma solo danni alla porta.

Sul caso sono immediatamente scattate le indagini, alle quali partecipano anche gli investigatori del Ros. Sul posto è accorso il comandante provinciale dell’Arma, il generale Antonio De Vita, che sta coordinando gli accertamenti. Analizzati anche i video di alcune telecamere esterne che si trovano sulla strada, ma per il momento lo spettro dell’indagine è ampio e si indaga a tutto campo per capire il movente del gesto.

Secondo i primi accertamenti l’ordigno è stato depositato accanto alla porta, sul marciapiede. L’esplosione è stata particolarmente potente ed è stata udita a centinaia di metri di distanza, con lo spostamento d’aria che ha mandato in frantumi una finestra e danneggiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Nessun danno alle persone, ma il pericolo è stato scampato per puro caso: se qualcuno si fosse trovato a passare in quel momento, le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi.

Le indagini prendono in considerazione qualsiasi ipotesi, anche se appare chiaro che l’obiettivo di chi ha lasciato la bomba fosse proprio la caserma dei carabinieri. La caserma di San Giovanni è un ufficio molto importante in quella zona della città ed è spesso protagonista di operazioni che vanno dal contrasto allo spaccio di droga fino all’abusivismo commerciale, dalle indagini sulla criminalità comune e organizzata fino a quelle sulla galassia anarchica e antagonista, nonché sul fronte dell’estrema destra.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilgiornale.it