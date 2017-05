Roma, esplosione davanti alla Poste in Viale Aventino

ROMA, 12 MAGGIO- Nella mattina di venerdì 12 maggio si è verificata un'esplosione in strada a Roma, precisamente in viale Aventino (zona Piramide Cestia), nei pressi delle Poste., in particolare vicino all'ingresso laterale di via Marmorata. Sul luogo si sono recati Vigili del fuoco, polizia e artificieri. Stando alle primissime informazioni disponibili, pare che un'auto sia stata danneggiata ma che non vi siano feriti.

Sono in corso verifiche ed al momento, come riporta l'Ansa, non è stata esclusa nessuna ipotesi: da una bomba carta a un pacco bomba. Attualmente l'area risulta transennata.

(in aggiornamento)

foto: tpi.it





Marta Pietrosanti