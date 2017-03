Roma, falso allarme bomba a San Pietro: strade chiuse ma era un trolley incustodito

ROMA, 24 MARZO - Attimi di tensione intorno a mezzogiorno nei pressi di Borgo Sant'Angelo, a due passi da piazza San Pietro, per un trolley sospetto abbandonato lasciato incustodito all'ingresso dell'Università Lumsa di Roma. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e la zona è stata completamente blindata.

Il bagaglio è stato fatto brillare ma per fortuna si è trattato di un falso allarme in quanto non si trattava di un ordigno ma all’interno c’erano soltanto vestiti. La zona è già stata riaperta. Sono giorni di apprensione in tutta Europa dopo l’attentato del 22 marzo a Londra che ha causato cinque vittime, compreso l’attentatore, e il ferimento di circa quaranta persone.





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine twitter.com/lumsanews)