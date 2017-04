Roma, flash mob organizzato da TIM a Piazza di Spagna

1 APRILE, ROMA - Sven Otten, il ballerino diventato famoso per la sua instancabile danza nello spot della Tim è stato seguito in massa da centinaia di persone sulle note di All night di Pavlor Stelar. Sui social la pubblicità aveva già in precedenza riscosso grande successo, molti avevano cercato di imitare il ballerino mentre altri, più cretivi ne avevano preso solo spunto per creare un proprio video.

Tim Official ha già creato il proprio hastag su Twitter: #BallaConTIM che in molti stanno utilizzando per postare i loro scatti. Piazza di Spagna si è tinta di blu e di rosso, un evento che molti sospettavano fosse un vero e proprio pesce d’Aprile, mentre quasi controcorrente ha creato intorno a se tanta curiosità.