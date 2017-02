Roma, Florenzi: confermata rottura del crociato. Stagione finita

ROMA, 16 FEBBRAIO - Florenzi si è rotto di nuovo il crociato. La risonanza magnetica a Villa Stuart, intorno alle 10.30, ha confermato quello che a Trigoria sospettavano già tutti: nuova operazione per Alessandro e stagione finita.

Florenzi, che stava cercando di forzare i tempi del rientro in campo, si è fatto male per la seconda volta cercando di fare un «velo» nella partitella con la Primavera: una fitta, l'articolazione che si gonfia e subito le prime preoccupazioni.

Arrivato a Villa Stuart, la notizia. Un nuovo intervento in artroscopia, per sostituire il legamento del ginocchio sinistro, il quale avverrà 112 giorni dopo il primo intervento sulla stessa articolazione.

I primi giorni di febbraio era arrivato il via libera, dopo una visita di controllo, il professor Mariani aveva detto "sì" alla ripresa. Al punto che a Trigoria avevano già preallertato lo staff della Primavera in vista della partita di sabato contro il Crotone. Poi però Spalletti e i tecnici hanno preferito frenare, in fondo, erano passati nemmeno 4 mesi dal ko di Reggio Emilia

Dopo l'intervento in giornata Florenzi potrà riavviare il countdown. Stavolta senza fretta, la stagione è andata: resterà fuori circa 6 mesi, con l’estate di mezzo, l’appuntamento è a settembre.

Giulia Piemontese

(immagine da: InfoOggi.it)