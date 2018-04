Roma, Formula E in preparazione all\'Eur

ROMA, 3 APRILE – Sono iniziati questa mattina a Roma, nel quartiere Eur, i preparativi per allestire il circuito di Formula E. Il Gran Premio si terrà per la prima volta nella capitale, durante la giornata di sabato 14 aprile.

Una prima tribuna sarà montata in Via Stendhal, dove al momento c'è un divieto di sosta. Poi nei prossimi giorni i disagi aumenteranno, fino ad arrivare ai giorni del 13, 14 e 15 aprile quando una parte di Via Cristoforo Colombo sarà interdetta al traffico. Precisamente si tratta del tratto tra Via Laurentina e Via dell'Oceano Atlantico. Non si potrà circolare nell'area del circuito.

Il tracciato sarà lungo 2.8 chilometri e i giri tra la Colombo e il Palazzo dei Congressi saranno 19.

Tutte le modifiche alla viabilità potranno essere monitorate in tempo reale sulle app di Waze e di Moovit.

Diana Sarti

Foto: Repubblica.it