Roma, fumogeni e bombe carta nei pressi della Camera dei Deputati

ROMA, 21 FEBBRAIO - Tre bombe carta sono state fatte esplodere nel corso di una manifestazione a Roma, nei pressi della Camera dei Deputati.

Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del fuoco, attualmente impegnati a rimuovere i frammenti di vetro delle finestre dei tre appartamenti e della ex banca colpite dall'esplosione e andate in frantumi.

La manifestazione vede la partecipazione dei venditori ambulanti, in protesta contro la direttiva Bolkenstein, e dei tassisti, contrari all'emendamento Lanzillotta inserito nel decreto Milleproroghe, che allenterebbe la disciplina vigente in materia di servizio NCC, aumentando così la concorrenza.

E' intanto in corso un incontro tra i sindacati ed il ministro Delrio, il cui esito è atteso in particolar modo dai tassisti, che hanno già annunciato di non aver intenzione di smobilitare finché non avranno risposte certe da parte delle istituzioni.

Paolo Fernandes



Foto: sardiniapost.it