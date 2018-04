Roma: furto rifiuti pericolosi isola ecologica,famiglia arrestata

ROMA, 18 APRILE - Padre, madre e figlio minore arrestati dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma perchè sorpresa a rubare rifiuti all'interno di un'isola ecologica in zona Eur e a caricarli su un furgone in sosta oltre il cancello.

I tre, di nazionalità bosniaca, avevano sottratto ingenti quanttà di rifiuti pericolosi e non pericolosi. All'interno del furgone, infatti, sono stati rinvenuti elettrodomestici, batterie al piombo esauste, rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi di varia natura.

Su tali materiali si sviluppa un fiorente mercato illegale a danno della collettività con conseguente generazione di situazioni di degrado generato dalla lavorazione illegale dei rifiuti per estrarne i materiali economicamente piu' remunerativi, spesso bruciandoli. Questa mattina, dopo l'udienza di convalida, padre e madre sono stati trasferiti in carcere mentre il minore in una comunità.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilpopulista.it