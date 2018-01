Gentiloni:"Il governo è con Roma"

ROMA - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è intervenuto oggi all’evento” Una costituente per Roma” tenutosi al Teatro Adriano,appunto nella capitale.Il Premier ha sottolineato l’impegno del governo verso la città, sottolinenado, però, che i problemi sono molti, e che non si risolvono facendosi carico solamente delle emergenze.

Gentiloni prosegue confermando la volontà di azione e la presenza del governo sul territorio capitolino, aggiungendo però che la situazione in cui versa la Capitale è delicata, con problemi che esistono da tempo e che non possono essere risolti in tempi brevi, essendone importante l’entità.Conclude rassicurando i cittadini romani della grande collaborazione che il governo è pronto a fornire alla città, aggiungendo anche che spesso si sono verificate situazioni di riluttanza da parte dell’amministrazione locale e che” Il governo c’è e sollecita tutti ad avere per Roma l’ambizione universale che questa città merita.”