Roma, geyser alto 10 metri a causa di una tubatura rotta

ROMA, 06 AGOSTO – Il risveglio in via Monteverde è cominciato con un boato e poi con un’esplosione: alle sei del mattino, infatti, una tubatura rotta ha causato un geyser alto 10 metri che ha allagato la strada e causato l’interruzione della distribuzione idrica nelle case.



Nessuna persona è stata coinvolta nell’incidente e i danni non sono ingenti, a esclusione di un’automobile che è stata inghiottita dalla voragine. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per chiudere la strada al traffico e permettere l’arrivo dei tecnici. “Acea Ato 2 precisa che i tecnici sono immediatamente arrivati sul posto per la chiusura del flusso idrico interrompendo il getto d’acqua. Le squadre sono al lavoro e il ripristino completo della fornitura idrica è previsto entro la giornata di oggi. Acea Ato 2 ha comunque predisposto anche il servizio sostitutivo in zona tramite un’autobotte a disposizione dei residenti”.



A essere coinvolte dalla riduzione del flusso idrico sono le abitazioni comprese fra via Damaso Cerquetti, via San Vincenzo de Paolo, largo San Vincenzo de Paoli e via di Monteverde.



[Foto: Roma Today]



Velia Alvich