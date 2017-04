Roma, giovane borseggiatrice slava in manette per la quarantaquattresima volta

ROMA, 24 APRILE 2017 - I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno sorpreso una giovane venticinquenne di origini slave, domiciliata nel campo nomadi di via Pontina, mentre rubava un portafogli di un turista.

La donna era in compagnia di una sedicenne, alla quale stava insegnando i trucchi del "mestiere". Entrambe sono state arrestate. La venticinquenne, nonostante la giovane età, vanta già un lungo casellario giudiziario: con l'arresto di oggi, le denunce per furto collezionate dalla donna salgono a quota 44.

I militari dell'Arma, impegnati in un servizio preventivo antiborseggio sui treni della metro, hanno notato la donna entrare in azione e l'hanno bloccata alla fermata Termini assieme all'allieva. Il derubato, un 65enne tedesco che non si era accorto di nulla, ha ringraziato i Carabinieri e ripreso serenamente la sua vacanza dopo aver sporto denuncia.

La venticinquenne è stata condotta in caserma in attesa di essere sottoposta a rito direttissimo, mentre la 16enne, è stata accompagnata al centro di prima accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it