Roma, grave il neonato rapito dal padre a Monterotondo

ROMA, 20 FEBBRAIO - È ricoverato in gravissime condizioni il bimbo di due mesi e mezzo rapito venerdì notte dal padre nel centro di Monterotondo.

Il piccolo era stato portato via dall’uomo dopo una lite con l’ex compagna e ritrovato dai carabinieri la mattina successiva nel centro commerciale Porta di Roma, alla Bufalotta.In un primo momento il bimbo era apparso in buono stato di salute, piangeva ma era vigile. Solo successivamente gli accertamenti medici su un livido trovato sulla testa hanno consentito di stabilire che c’era una frattura cranica con conseguente versamento, non si sa ancora bene a cosa dovuta. Attualmente il neonato è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica Policlinico Gemelli di Roma.

G.C., 21 anni, si trova ora in carcere a Rebibbia, con l’accusa di sottrazione di minore e lesioni aggravate. L’uomo è stato infatti denunciato dalla sua ex compagna, una lituana di 20 anni, la quale ha dichiarato di essere stata colpita in volto con un pugno, prima che le venisse sottratto il passeggino con il neonato.



Ai carabinieri il giovane ha riferito di non aver fatto del male al figlio, e secondo il suo racconto, i due si sono spostati in treno fino alla Bufalotta dove hanno dormito in una baracca conosciuta dal giovane, nella quale il bambino sarebbe stato nutrito con latte in polvere acquistato in un supermercato della zona. Le indagini sono comunque ancora in corso per verificare il racconto del padre.

Giulia Piemontese

(immagine da: maternita.it)