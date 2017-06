Roma, Grillo: "Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive"

ROMA, 13 GIUGNO - Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, ha divulgato sul proprio blog il programma dei pentastellati per porre in essere la chiusura dei campi nomadi, già annunciato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli. Chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori", è possibile leggere sul blog del movimento, e continuando "Chi chiede soldi in metropolitana, magari con minorenni al seguito, è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori". Ovviamente per attuare un simile provvedimento, ha dichiarato Grillo, "Ci vorrà tempo, il M5S non ha la bacchetta magica”. Il leader pentastellato ha affermato che la situazione in cui versa la capitale è “prodotta da decenni di malgoverno di Roma, la strada è una: smantellare i campi e creare le condizioni affinché l'emergenza non si ripresenti fra qualche anno”, incalzando contro i partiti “che in questi anni non hanno mosso un dito”, poiché, secondo quanto riportato sul blog, “Sono 20 anni che va avanti questa storia e intanto l'Ue continua a farci pagare multe. Questo significa una sola cosa: che a pagare le sanzioni sono le tasse dei romani. E' quello che hanno sempre fatto le precedenti amministrazioni, da Rutelli a Veltroni, passando per Alemanno e Marino”.

Invece, “Ora a Roma si cambia musica”, cercando di attuare il progetto da “i campi della Monachina e La Barbuta verranno chiusi. Parliamo di 700 persone che risiedevano qui”. Riguardo alle informazioni divulgate da altre fonti, Grillo ha risposto in maniera coincisa affermando: “l’obiezione secondo cui daremmo 800€ ai rom è falsa: nessun cittadino romano pagherà un centesimo. L'altra invece, secondo cui ai rom saranno assegnate case popolari è, allo stesso modo, falsa. Una pura invenzione. La procedura per l’assegnazione delle case popolari è e resta identica per tutti: anche i rom dovranno sottostare alle stesse regole di un qualunque cittadino”.

Intanto, il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha dichiarato che “Grillo prende in giro gli italiani”, e continuando “si sta accorgendo che la realtà è più complicata del Blog e la politica più difficile dell' algoritmo". Grillo ha poi terminato il suo comunicato dichiarando: “Solo il buon senso, in assenza di un sistema mediatico oggettivo e imparziale, può aiutare a comprendere veramente come stanno le cose”

immagine da: ilfattoquotidiano.it

Caterina Apicella