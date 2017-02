Roma, il Comune chiude il Farmers\' Market. Codacons pronto a denunciare l\'amministrazione

ROMA, 11 FEBBRAIO 2017 - Il Codacons si dice pronto a denunciare l'amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi per i danni provocati agli utenti e all'agricoltura regionale, diretta conseguenza della decisione di procedere con la chiusura definitiva del Farmers' Market di via di San Teodoro.

Per il Codacons, il Comune di Roma dovrebbe trovare subito una collocazione alternativa al mercato. “I cittadini romani vengono privati di un mercato dove acquistare prodotti di qualità a prezzi estremamente convenienti grazie alla vendita diretta produttore-consumatore – spiega il Presidente del Codacons Carlo Rienzi – Una decisione, quella del Comune, che arrecherà un danno economico immenso prima di tutto ai consumatori della capitale, i quali non potranno avvalersi dei prodotti a Km zero garantiti dal Farmers' Market di via di San Teodoro, e poi all’intero settore agroalimentare della regione, non avendo più i coltivatori un punto a Roma dove vendere direttamente frutta, verdura e alimenti vari”.

“Il sindaco Raggi deve immediatamente trovare un luogo alternativo dove collocare il Farmers' Market – prosegue Rienzi – In caso contrario il Codacons è pronto a denunciare l’amministrazione capitolina chiedendo al Comune di risarcire i danni economici prodotti a consumatori e agricoltori. Intanto presenteremo una istanza d’accesso al Campidoglio per valutare la legittimità degli atti e dell’istruttoria relativi alla chiusura del mercato”.

Daniele Basili

immagine da campagnamica.it