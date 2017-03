Roma, il flop dei nuovi filobus: sono già in panne

ROMA, 28 MARZO – I filobus inaugurati ieri a Tor Pagnotta da Virginia Raggi presentano guasti alla centralina e motori surriscaldati, con i relativi problemi di affidabilità e sicurezza, dopo solo un giorno dalla loro entrata in funzione.

Il bilancio del primo giorno di servizio dei filobus: su 15 vetture, almeno quattro si sono fermate e hanno fatto rientro in deposito. In particolare i problemi si sono verificati nelle zone di Porta Pia e via Nazionale, nella parte non coperta dalla linea elettrica, dove una vettura ha accusato problemi di surriscaldamento al motore, due hanno avuto noie alla centralina e al sistema di chiusura delle porte e infine in una vettura è scattato l'allarme di dispersione di corrente, caso nel quale l'autista si è prontamente fermato per precauzione e il bus è stato rimorchiato in deposito.

Il problema di fondo era già sottolineato negli scorsi giorni dagli autisti Atac: la linea elettrica inizia solo a Porta Pia e i filobus, che partono e rientrano a Tor Pagnotta, sono costretti a circolare come normali autobus a gasolio, mettendo così a repentaglio l'incolumità di passeggeri e lavoratori.

Il servizio inaugurato dalla sindaca Raggi, l'assessore capitolino alla mobilità Linda Meleo e l'amministratore di Atac Manuel Fantasia sembra già affrontare delle difficoltà, nonostante le parole ottimistiche della sindaca: "Siamo sulla strada giusta - aveva detto la Raggi - vogliamo aiutare i cittadini a spostarsi con mezzi che funzionano e aiutare gli autisti ad avere migliori condizioni di guida e di lavoro"

Maria Azzarello

credit: Roma Repubblica