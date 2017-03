Roma: in arrivo il GRAB

ROMA, 18 MARZO - Il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette è pronto per la partenza. Il progetto prevede la costruznione di nuove piste ciclabili da unificare a quelle già presenti per formare un anello di congiunzione tra centro e periferia di circa 44 km.

Confindustria Ancma per l'ambiente e VeloLove, due tra le associazioni più importanti ad aver ideato il progetto, rivelano inoltre che secondo i loro calcoli il GRAB porterebbe a Roma, già dal primo anno, circa seicentomila turisti in più, per un giro d'affari di 14 milioni di euro. La spesa prevista per il comune oscillerebbe invece tra i 4 e i 12 milioni di euro, ciò implica che se le cifre di Confindustria dovessero dimostrasi esatte, l'intero progetto si ripagherebbe da sè nel giro di tre anni.

Il GRAB punta ad unire passato e presente, proponendo un percorso che andrà dalla street art del quadraro al colosseo, passando per l'appia antica, il MAXXI, il foro e tutte le bellezze che solo la città eterna può offrire. L'opera, che sarà aperta anche al tracking, consentirà non solo di riqualificare molte zone periferiche, ma di fornire un'alternativa green per spostarsi da una parte all'altra della città, possibilità che attualmente non esiste. l'unico costo da pagare per i romani sarà la completa pedonalizzazione dell'Appia antica.

Il progetto, iniziato sotto la giunta Marino nel maggio 2015, ha visto la collaborazione di numerose associazioni, tra cui: Legambiente, Touring Club Italiano, Rete Mobilità Nuova, Vivilitalia, Open House Roma, Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma Natura e i partner tecnici Teamdev, piano b architetti associati, Talenti Italiani, Free Wheels. Ed è stato Coordinato da Alberto Fiorillo, di Legambiente. La fine dei lavori è prevista nel 2018.

Giulio Massa

fonte foto: bicilive.it