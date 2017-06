Roma, in due tentano di rapinare un uomo: poliziotto spara e ne uccide uno

ROMA, 12 GIUGNO - A Guidonia, in provincia di Roma, due persone armate con il volto coperto da un passamontagna a bordo di un furgone,hanno dapprima speronato il conducente di un'altra auto in via Parco degli Aromi, e poi hanno tentato di rapinarlo.

L'uomo preso d'assalto sarebbe il dipendente di un'azienda locale, incaricato di depositare il guadagno presso un istituto di credito del quartiere.

Sul posto presente un poliziotto libero dal servizio, che è prontamente intervenuto intimando ai rapinatori di fermarsi. Ignorando l'avviso, i due hanno aperto il fuoco contro l'agente, che ha risposto ed ha colpito s uno dei due banditi uccidendolo. L'altro sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della Squadra mobile che stanno indagando per ricostruire la dinamica ed accertare i fatti.

Maria Minichino

(fonte immagine tiburno.tv)