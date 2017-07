Roma, incendio in un autodemolitore: due ustionati gravi

ROMA, 4 LUGLIO – Un incendio di vastissime dimensioni è divampato all’internp autodemolitore in via Pietralata, a Roma.

Le fiamme, divampate intorno alle 14.40, hanno immediatamente avvolto due persone che lavoravano lì, ora con gravi ustioni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, polizia e ambulanze.



Uno dei due feriti, in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio; l'altro meno grave in codice giallo è al Sandro Pertini. Una terza persona si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso per via dell'intossicazione.



Sconosciuta al momento l'origine del rogo. In via precauzionale, a causa della densa nube nera di fumo, gli uomini della protezione civile e le forze dell'ordine presenti stanno sgomberando i palazzi vicini all'autodemolitore in fiamme.

Maria Azzarello