Roma, incendio in un autodemolitore

ROMA, 2 GIUGNO - Intorno alle 17.00 di ieri, l'autodemolitore Petrini, operante da più di cinquanta anni, ha preso fuoco. L'edificio si trova tra via Battistini e via Lucio II. I tre palazzi vicini sono stati evacuati a causa del fumo probabilmente tossico.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, con due squadre, i carabinieri e la polizia.

Il traffico intorno alla zona interessata è stato bloccato. Le vie che sono state chiuse sono via Pineta Sacchetti, via di Forte Braschi e via Battistini, dove si trova l'autodemolitore.

Il fuoco, fortunatamente, è stato spento intorno alle venti di ieri sera, ma il traffico non è stato aperto subito a causa del fumo che divampava dall'edificio.

La causa dell'incendio sarebbe stata l'esplosione di alcune vecchie batterie delle auto e di alcune bombole del gas. Secondo la testimonianza di uno dei residenti nelle vicinanze l'incendio sarebbe partito dall'auto di uno dei proprietari del complesso.

Ciò che si teme, soprattutto per l'imponenza dell'accaduto e della nube nera che si è sparsa per i cieli dei quartieri vicini, è che possano essere stati diffusi dei gas tossici proprio come è successo qualche settimana fa alla EcoX di Pomezia.

Chiara Fossati

immagine da repubblica.it