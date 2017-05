Roma, incidente sulla Nomentana: motociclista in gravi condizioni

ROMA, 15 MAGGIO - In via Nomentana, questa mattina, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un motociclista.

Questa mattina, intorno alle cinque e trenta, su via Nomentana, incrocio con via Val d'Aosta, all'altezza del ponte della Batteria Nomentana, un motociclista di 42 anni alla guida di un motorino di grossa cilindrata, ha impattato contro uno spartitraffico. L’uomo, trasportato all'ospedale Umberto I, è in gravissime condizioni, in codice rosso ed in prognosi riservata. Il traffico è stato bloccato per circa un’ora, nei pressi della Circonvallazione Salaria, permettendo agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale di effettuare tutti i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente.

Immagine da: ilmessaggero.it

Caterina Apicella