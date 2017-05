Roma, incontro Trump-Gentiloni: "Impegno comune contro il terrorismo"

ROMA, 24 MAGGIO - Il presidente Donald Trump ha incontrato il premier Paolo Gentiloni, ultimo rendez-vous nell'agenda romana del tycoon, a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti d’America.

Durante l’incontro, avvenuto nella “dining room” della residenza, il principale tema trattato, determinato dagli ultimi avvenimenti, è stato quello della sicurezza. Il colloquio odierno conferma che l'agenda del G7, dopo la strage di Manchester, verterà sul tema della sicurezza , nonché verrà analizzata la crisi dei migranti, ma saranno trattate anche tematiche riguardanti la crescita economica. È stato lo stesso Trump a diffondere la notizia su Twitter: “Dal G7 impegno comune contro il terrorismo”.

Presente all’incontro anche Melania Trump, di ritorno dalla sua visita presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove ha trascorso il tempo con i piccoli pazienti, i quali dopo averle regalato i loro disegni hanno espresso il desiderio di disegnare insieme a lei. Secondo quanto riportato da alcuni presenti, la first lady ha interloquito con Gentiloni parlando in italiano. Il presidente e Melania partiranno dall'aeroporto di Fiumicino, con l'Air Force One, diretti a Bruxelles. La figlia Ivanka, invece, potrebbe trattenersi a Roma ed incontrare Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Forse il momento che tutti ricorderanno maggiormente della visita del magnate americano è quello dell’incontro con il Sommo Pontefice. "E' per me un grandissimo onore essere qui. Non dimenticherò quello che mi ha detto", parole rivolte al Papa, mentre regalava a Trump il medaglione con il ramo di ulivo che unisce la pietra divisa.

Intanto a Bruxelles sono iniziate le procedure per porre in sicurezza la capitale, in vista del vertice della NATO e per l'arrivo di Donald Trump. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker riceverà, domani , il presidente degli Stati Uniti.

Immagine da: avvenire.it

Caterina Apicella