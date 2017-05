Roma, investe cinque pedoni per un malore mentre guida

ROMA, 30 MAGGIO - In via dei Colli Portuensi, vicino a via di Monteverde a Roma, una donna, poco dopo le venti di ieri sera, ha investito cinque pedoni mentre si trovava alla guida della sua Smart.

La donna potrebbe avere avuto un malore. La sua auto è sbandata e ha investito le cinque persone che, regolarmente sulle strisce, stavano attraversando la strada.

Una di loro, un ragazzo di trenta anni, è rimasto schiacciato sotto le ruote della macchina. Solo grazie all'intervento dei soccorsi è riuscito a liberarsi. Ormai, però, era privo di sensi, ed è stato trasportato con urgenza all'ospedale San Camillo.

Un altro pedone, fra i cinque investiti, sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di una ragazza che è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio con un trauma midollare.

Gli altri tre investiti non sarebbero in gravi condizioni e avrebbero riportato delle lievi ferite.

La donna al volante della Smart è stata portata al pronto soccorso, ma anche lei non sarebbe in condizioni critiche.

Chiara Fossati

immagine da varesenews.it