Roma, investe e uccide un bimbo di sei anni. Rischia il linciaggio

ROMA, 7 LUGLIO - A Roma, in via delle Mimose, un romeno alla guida di un'Audi ha investito e ucciso un bambino rom di sei anni. L'umo avrebbe cercato di prestare soccorso al piccolo, ma i parenti sono corsi fuori dall'ospedale di Torpignattara e lo hanno aggredito.

Il piccolo, prima di attraversare la strada ed essere investito, era in un bar vicino insieme ad alcuni familiari che hanno deciso di tornare nel campo rom dei Gordiani. Dopo che gli adulti sono passati da una parte all'altra della strada l'Audi sarebbe ripartita e avrebbe investito il bimbo, che si trovava appena dietro di loro.

“Non mi sono accorto che dietro di loro era rimasto il bambino”, ha affermato il romeno, un ragazzo di ventinove anni. L'impatto è stato molto violento, e dopo averlo buttato a terra il conducente è sceso dall'auto per soccorrere il piccolo. I parenti lo hanno però aggredito, e uno di loro è salito sulla macchina, dove è stato costretto a risalire anche il ventinovenne per portare il bambino al pronto soccorso. Il bimbo però non ce l'ha fatta.

Il romeno ha rischiato il linciaggio anche fuori dall'ospedale, tanto che i medici hanno deciso di chiamare la polizia mentre i vigli urbani hanno cercato di calmare la situazione.

Il romeno è stato quindi portato in caserma, dove potrebbe essere indagato per omicidio colposo se dovesse risultare positivo ai test di alcol e droga.

Chiara Fossati

immagine da trentotoday.it