Roma, "L'Internista con gli altri Specialisti": 14° Congresso medico FADOI

ROMA 23 NOVEMBRE - Da giovedì 23 a sabato 25 novembre, presso lo Sheraton Hotel di Parco de’ Medici, si svolge il XIV congresso medico dell'Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) della Regione Lazio, la società scientifica che riunisce i medici internisti ospedalieri. Nella giornata di venerdì è in programma anche il congresso dell'ANIMO (Associazione Nazionale Infermieri Medicina Ospedaliera).

Nella prima giornata del Congresso verranno illustrate, nel primo simposio, le tematiche dell’Ecografia Internistica. In pazienti acuti complessi, come quelli ricoverati nei reparti di Medicina Interna, l’ecografia offre un contributo diagnostico determinante ed irrinunciabile per un grande numero di patologie. Sempre più internisti hanno acquisito le competenze per eseguirla al letto del paziente, come complemento alla visita medica, utilizzandola per dirimere rapidamente molti dubbi diagnostici. Queste competenze hanno ulteriormente esteso l’autonomia dell’Internista. Verranno affrontati i temi della diagnostica e del trattamento del nodulo tiroideo e delle nuove potenzialità diagnostiche dell’ecografia cardio-polmonare. Spazio anche alla diagnosi ecografica di epatocarcinoma e del suo trattamento e infine, delle indicazioni all’ecoendoscopia nei reparti.Nel secondo simposio si parlerà dello scompenso cardiaco cronico. Si valuterà il ruolo e l’importanza prognostica delle comorbidità, i diversi approcci terapeutici alla scompenso diastolico e sistolico, il contributo della diagnostica per immagini sulle decisioni cliniche. Con lo specialista ci sarà un confronto sugli approcci terapeutici alle forme refrattarie ai trattamenti farmacologici: le indicazioni al pace-maker, ai defibrillatori impiantabili, alla risincronizzazione e il ruolo della cardiochirurgia.Il terzo simposio, attraverso l’esposizione di casi clinici, si occuperà dell’impiego corretto dei nuovi anticoagulanti, cercando di far emergere le caratteristiche peculiari di ognuno di essi, da tenere presenti nell’utilizzo in pazienti comorbili, con insufficienze d’organo e situazioni molteplici di rischio clinico.«L’annuale Congresso Regionale FADOI Lazio – afferma il Presidente eletto Giuseppe Campagna, Direttore della UOC di Medicina dell’Ospedale S.M.Goretti di Latina - giunto alla XIV edizione, rappresenta il più importante momento di incontro e confronto fra i soci. Oltre allo svolgimento di importanti attività societarie, il Congresso è occasione di aggiornamento sulle principali problematiche cliniche e gestionali affrontate nei reparti di Medicina Interna. Quest’anno è stato scelto come filo conduttore tra le varie sessioni il rapporto tra l’internista e gli altri specialisti. Nella prima sessione della seconda giornata del XIV Congresso Regionale FADOI Lazio ci occuperemo della BPCO, analizzando l’evoluzione delle linee guida , la loro eterogeneità e le difficoltà di applicazione nei pazienti complessi e affetti da polipatologie. Verrà anche affrontato il problema della aderenza al trattamento, anche in rapporto ai diversi devices. Nella relazione riservata allo specialista pneumologo rivedremo l’approccio diagnostico al nodulo polmonare, anche alla luce delle nuove potenzialità diagnostiche, quali la TC-PET.Quindi affronteremo il tema della comunicazione medico-paziente e medico-familiari, approfondendo anche gli aspetti medico-legali che ne possono conseguire. Nella sessione infettivologica si discuterà di infezioni difficili da trattare, quali endocarditi, osteomieliti e infezioni da ceppi causate da ceppi multi antibiotico resistenti. Lo specialista ospite sarà un esperto in malattie virali che ci esporrà le novità in teme di co-infezioni HIV-HCV. Seguirà una simposio dedicato al diabete mellito, nel corso del quale si discuterà di come realizzare la continuità ospedale territorio alla dimissione del paziente diabetico neodiagnosticato, ma anche del la possibilità di ridurre il rischio cardio-vascolare utilizzando gli ipoglicemizzanti orali e dell'uso corretto delle insuline basali in ospedale». Quest’anno è stato scelto come filo conduttore tra le varie sessioni il rapporto tra l’internista e gli altri specialisti."La prima sessione della terza giornata sarà dedicata a definire l’impiego appropriato dell’alimentazione artificiale nei reparti di Medicina Interna sottolinea il Consiglio Direttivo FADOI del Lazio - partendo dalla valutazione dello stato nutrizionale del paziente e della sua capacità a deglutire fino ai diversi tipi di approccio terapeutico in base alle caratteristiche cliniche dei pazienti. Successivamente ripercorreremo criticamente le variazioni del target pressorio proposte negli anni, in base alle evidenze scientifiche e alle linee guida che si sono succedute. Cercheremo di definire quando è appropriato l’uso di alcuni tra i farmaci più impiegati nei reparti di Medicina: gli anti-aggreganti, le eparine a basso peso molecolare, gli inibitori di pompa protonica e le statine, e quando invece è legato a prassi o prudenze non giustificate. Ospiteremo quindi l’Associazione Castelli, che si occupa del problema dell’arresto cardiaco e che presenterà i risultati della sua opera volta alla diffusione e all’ utilizzo dei defibrillatori sul territorio".Apertura dei lavori con il saluto del presidente Claudio SantiniLettera inaugurale “La medicina degli Etruschi” di Fabio Rollo. Presenta Giuseppe Di LascioPremio Ricerca FADOI. “Hyperucemia and carotid atherosclerosis : a cross-sectional study in Internal Medicine Ward” di C. Cianfrocca. Presenta Maria Antonietta PerrettiI Simposio : Approccio multidisciplinare al nodulo polmonareModeratori: Franco Berti e Antonella ParadisoIl metodo clinico: Paolo PalangeLa diagnostica per immagini: Enrico CortesiII Simposio: Scompenso cardiaco cronico.Moderatori: Maurizio Cassol e Claudio LetiziaL’importanza della comorbidità sulla prognosi: Maria Serena FioreLo scompenso diastolico: Federica LorenziLo scompenso sistolico. L’influenza della FE sulle scelte terapeutiche: Enrico CarmeniniIl ruolo dell’imaging sulle decisioni cliniche: Luca MoriconiOltre l’Internista. Indicazioni a PM, ICD e CRT e chirurgia: Gerardo AnsaloneIII Simposio: I DOAC nel paziente internisticoModeratori: Filippo Alegiani e Lidia PersichinoI DOAC. Così simili, così diversi: Giuseppe CampagnaI caso clinico: Valerio D’AlfonsoII caso clinico: Alessandro FrancoIII caso clinico: Leonardo Di GennaroIV caso clinico: Gianfranco FalsoAssemblea dei soci: ratifica presidente elettoL’edicola delle aree di studio.Moderatori: Paolo Carfagna e Maurizia GalièPremio Ricerca FADOI. “The prevalance of resistant arterial hypertension and secondary causes in a cohort of hyeprtensive patients: a single center experience”: Cristiano Marinelli. Presenta Filomena PietrantonioStato dell’arte della società scientifica Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) della Regione Lazio: Claudio SantiniIV Simposio: Uptodate pneumologicoModeratori: Salvatore Basso e Ruggero PastorelliGold 2017. Cosa cambia nell’approccio alla BPCO: Dario MartoliniLinee guida eterogenee per pazienti complessi. Alla ricerca di un trattamento individualizzato: Salvatore di SimoneDevice e aderenza al trattamento inalatorio: Barbara MoscatelliLettura magistrale. L’evoluzione del rapporto medico-paziente: Vito Cagli. Presenta Francesco D’AmoreV Simposio: Attualità in tema di ecografia internisticaModeratori: Fabrizio Farina e Annarita SoldoGestione del nodulo tiroideo. Dall’agoaspirato alla radiofrequenza: Roberto CesareoEcografia cardio-polmonare. Dove sono i liquidi: Arcangelo MaiettaDiagnosi e trattamento dell’epatocarcinoma: Saverio MandettaL’ecoendoscopia: Telemaco FedericiPremio Ricerca FADOI. “Optimization of heart rate in chronic heart failure. Real life data”: Valerio D’Alfonso. Presenta Maria Grazia ChiappiniDiscussione poster: Paolo Astorre, Enzo Vari, Luigi Carbone, Anna Vigilante, Bruna Venturi, Paola Codato, Enzo Zaccardelli, Paolo Magnani, Irene CaridiVI Simposio: il trattamento delle infezioni difficiliModeratori: Orlando Armignacco e Roberto CaudaL’endocardite infettiva: Claudio Maria MastroianniLe meningiti: Eleonora PistellaIl trattamento delle infezioni da MDR: Mario TumbarelloOltre l’internista. Il trattamento delle co-infezioni HIV-HCV: Claudio SantiniVII Simposio: Uptodate diabetologicoModeratori: Basilio Battisti e Aldo FierroLa dimissione del paziente diabetico neo diagnosticato: Ada Maria Cristina SpinaE' finita l'epoca delle sulfaniluree? Pareri pro e contro: Pietro Del DucaIpoglicemizzanti orali e riduzione del rischio cardiovascolare: Sara RotunnoL'uso delle insuline basali in ospedale: Valentina Della ChiaraAssemblea dei soci (seconda convocazione): ratifica Presidente ElettoL'edicola delle aree di studioModeratori: Silvia Gentile ed Emilio ScottiPremio Ricerca Fadoi. “Heart failure survey in an Internal Department: clinical features and outcomes at one month”: Dario Martolini. Presenta Francesco GoriVIII Simposio: fine vita e terapie palliativeModeratori: Mauro Di Napoli e Umberto RecineLa bioetica del fine vita: Antonella FicorilliIl paziente terminale. Criteri e modalità di valutazione: Antonio TotoLa nutrizione artificiale nel paziente internistico: Claudio CauLettura magistrale. L'evoluzione del target pressorio: Dario Manfellotto. Presenta David TerracinaControversie: pro e contro. Prevenire è meglio ma a volte è troppo.Moderatori: Carlo Meschini e Fabrizio TiratterraL''uso degli antiaggreganti: Cristiano Marinelli e Luis Severino Martin MartinLe eparine a basso peso molecolare per la profilassi trombo-embolica: Maria Familiari e Luigi De Marchis. Arbitra: Alessandro BozzaL'uso degni inibitori di pompa: Massimo Marci e Marco Pellegrinotti. Arbitra: Rosalba CiprianiL'uso delle statine: Alessandra Fiorentini e Gabriele Angelo Vassallo. Arbitra: Giuseppe GattiniL'arresto cardiaco in ambito extra-ospedaliero: Vincenzo Castelli. Presenta Giuseppe LavraConclusioni e premiazioni: poster e Ricerca FadoiCongresso ANIMO. Venerdì 24 novembreApertura dei lavori: Giuditta ZocchiPresentazione dell'Associazione: Francesca CalabriaI Sessione. L'infermiere: competenze e abilitàPDTA Disfagia: gestione multidisciplinare.: Massimo DucciApproccio al fine vita: Sergio IafiscoII Sessione: l'infermiere responsabileDall'evidenza alla pratica clinica: Fabio MezzettiAggressori e aggrediti in ospedale: Dario GaudinoLegge Gelli. Responsabilità professionale dal punto di vista legale e forense: Stefania Di Berardino e Simona SimeoneFlussi di ricovero in ospedale per intensità di cura. Presa in carico: Barbara Cedrone e Romina LicorniPercorso dimissione: Veronica D'Ignazi e Anna Maria MulloUrgenza in medicina: Francesca Laneve ed Eugenio Cortonicchi(notizia segnalata da