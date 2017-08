Roma, l\'assessore al Bilancio arriva da Livorno: è Lemmetti

ROMA, 23 AGOSTO - A Roma è tempo di cambiamenti in Giunta. La sindaca Virginia Raggi ha infatti deciso di cambiare l’assessore al Bilancio, sostituendo Andrea Mazzillo con Gianni Lemmetti, già assessore al Bilancio della Giunta di Livorno, sempre a guida Cinque Stelle con il sindaco Filippo Nogarin.

Le voci circolavano già da tempo e si sono oggi ufficialmente concretizzate con le dimissioni da assessore a Livorno di Lemmetti. L’ufficialità è stata data dal presidente del Consiglio comunale di Livorno, Daniele Esposito, che ha indirizzato ai capigruppo la comunicazione delle dimissioni di Lemmetti. Dimissioni evidentemente necessarie per l’avvicendamento deciso in Campidoglio.

Si tratta in realtà dell’ennesimo pasticcio amministrativo della giunta Raggi, almeno stando alle dichiarazioni dell’assessore uscente Andrea Mazzillo: «Io non ne so nulla, non ho avuto informazioni a riguardo» - ha detto ad Ansa l’ormai ex assessore. «Sono stato fino a ieri sera con la sindaca e non mi è stato detto nulla. Sono informazioni di stampa di cui non sono al corrente».

L’avvicendamento è stato subito criticato dal Pd locale, con Gianfranco Librandi: «A quanto pare, un altro assessore di peso, Andrea Mazzillo, è stato defenestrato dalla Raggi, di cui non si hanno più notizie da almeno un mese, troppo impegnata a godersi le vacanze nella località top secret, mentre Roma verso in un totale stato di abbandono e l’Atac sta per chiudere».

Il Pd ha inoltre commentato la decisione di portare Lemmetti da Livorno a Roma con le dichiarazioni del consigliere capitolino Marco Palumbo: «Siamo al quarto assessore di Bilancio in un anno. Dopo aver cacciato Marcello Minenna, Raffaele De Dominicis è ora il turno di Andrea Mazzillo». Palumbo si è chiesto provocatoriamente quanto durerà il mandato di Lemmetti, ricordando le altre situazioni controverse in tema di rimpasto che hanno toccato il comune capitolino e l’amministrazione Raggi.

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta