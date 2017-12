Roma: latitante dei Casamonica preso mentre va a messa

ROMA, 5 DIEMBRE - Il blitz dei carabinieri e' scattato mentre, con moglie e figli, il ricercato si recava a messa: la latitanza di Guerino Casamonica, 37 anni, e' finita a Capena. L'uomo, che deve scontare una pena di oltre 11 anni per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali, aveva fatto perdere ogni traccia da giugno scorso, allontanandosi dalla sua abitazione di Frascati.

Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati gli hanno dato la caccia seguendo gli spostamenti dei familiari, in particolare della moglie e dei due figli. Cosi' dopo settimane di servizi di appostamento e pedinamento, i carabinieri sono riusciti a individuarlo alle porte di Roma. Una volta riconosciuto dai militari, l'uomo e' stato bloccato.

Guerino Casamonica aveva trovato ospitalita' nella sede di un'associazione di solidarieta' sociale e di servizi assistenziali con sede nel comune di Morlupo, all'interno di una palazzina ove sono presenti anche abitazioni private. La condanna si riferisce a episodi avvenuti nel marzo 2011 quando i carabinieri lo arrestarono insieme ad altre tre persone in flagranza di reato: avevano sequestrato a Roma due uomini, un colombiano di 32 anni e un romano di 50 anni, al fine di indurli con violenza e minacce a restituire un'ingente somma di denaro, pari a 150 mila euro.



I parenti dei due erano stati contattati e minacciati affinche' provvedessero a pagare una prima tranche di 30 mila euro in contanti per ottenerne la liberazione. Le immediate indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma consentirono di localizzare l'abitazione dove, da oltre 2 giorni, erano stati rinchiusi e trattenuti i due, in zona Anagnina. Nel corso del blitz per liberare gli ostaggi non mancarono momenti di tensione in quanto uno dei 'carcerieri' era armato di una pistola semiautomatica calibro 7,65. I due sequestrati si trovavano all'interno di una stanza appositamente allestita per la loro custodia e presentavano vistose ecchimosi al volto e su tutto il corpo causate dalle percosse subite nel corso del sequestro.