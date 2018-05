Roma-Liverpool, al via il piano di sicurezza della Questura. Attesi 5000 tifosi inglesi

ROMA, 2 MAGGIO - Sono attesi a Roma per oggi i 5000 tifosi del Liverpool in arrivo nella capitale per il ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool, che si disputerà questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il piano di sicurezza per l'evento, messo a punto dalla Questura con la collaborazione delle istituzioni inglesi e della dirigenza della squadra ospite, è già iniziato.

Per chi arriverà allo stadio autonomamente, ai tifosi inglesi è stata riservata la direttrice nord (da piazzale Ponte Milvio), mentre i supporters di casa useranno la classica direttrice lungotevere della Vittoria, piazzale Clodio e ponte Duca d'Aosta. Le autorità inglesi, intanto, hanno segnalato il possibile arrivo di una trentina di tifosi considerati a rischio.

Già ieri sera è scattata, alla mezzanotte, l'ordinanza anti-alcol che resterà attiva fino alle 7:00 del 3 maggio, coinvolgendo l'area del centro storico ma anche, dalle 19:00 di ieri, la zona dello stadio Olimpico. L'ordinanza prevede il divieto assoluto di vendita da asporto, proibendo anche il consumo e il trasporto di bevande in bottiglia e contenitori in vetro. Il divieto si estende anche ai contenitori in plastica, nell'area dell'evento sportivo, per le bevande alcoliche.

Pronti poi numerosi divieti di sosta e possibili chiusure al traffico. Su muoversiaroma.it viene indicato il piano del trasporto pubblico per raggiungere l'impianto sportivo.

Claudio Canzone

Fonte foto: gazzettadelsud.it