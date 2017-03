Roma, Luca Montuori nuovo assessore all\'Urbanistica

ROMA, 6 MARZO - È l’architetto Luca Montuori il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di Roma. È il sindaco Virginia Raggi ad annunciare il successore di Paolo Berdini, dimessosi il 14 febbraio: "Montuori condividerà il percorso M5s, dove si prendono decisioni partecipate guardando alla qualità degli interventi".

"L'assessore Montuori avrà uno staff come tutti gli assessori. Ci sono persone che abbiamo già individuato e che saranno presentate al più presto. L'avvocato Lanzalone (che sta collaborando con l'amministrazione comunale nel dossier stadio della Roma, ndr) non ne farà parte", ha detto Raggi rispondendo ai numerosi cronisti.

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, a Montuori è stato chiesto del suo passato di consulente nell’ex giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Walter Veltroni e se volesse in qualche modo rinnegarlo: "La parola rinnegare non esiste nel mio vocabolario, ha chiarito l’architetto. Io ho lavorato per questa città e in quel momento era un’esperienza che ritenevo giusta".

"Roma è una sfida difficile ma bellissima, forse la più bella che si può immaginare per un architetto", ha detto il neo assessore all'Urbanistica, che ha continuato: "Per Roma non basta una bacchetta magica, ma da qui in poi mi butto in mare senza ciambella e vediamo come va".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine forzaroma.it)