Roma, Malagrotta: incendio in un deposito rifiuti

ROMA, 25 MAGGIO – In via Malagrotta, Roma, è divampato un incendio all’interno di un capannone, strutturato su due livelli, che secondo le prime informazioni sembrerebbe essere un deposito di rifiuti generici.

La vicenda ha avuto iniziato intorno alle ore 12 di oggi, quando sono state avvistate le fiamme. Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, con tre squadre e l’ausilio del nucleo batteriologico, nato per la gestione degli interventi complessi che coinvolgono sostanze pericolose, e del carro autoprotettori, attualmente al lavoro per spegnere il rogo, intanto, una densa nube di fumo è visibile dall’Aurelia. Non sono state determinate le cause dell’incendio.

Sulla vicenda, il vice presidente del consiglio in Municipio Roma XI, Marco Palma, ha dichiarato: "L'incendio nel deposito rifiuti di Malagrotta pone in evidenza il rischio sicurezza ambientale per i residenti dell'intero quadrante al punto da dover verificare l'esistenza di quanto previsto dalla normativa Seveso 2 sul rischio incidenti industriali e sul piano di evacuazione e sicurezza dei residenti del quadrante. L'evento, certamente casuale, non può non alimentare qualche perplessità anche per la discussione attualmente in corso sulla questione rifiuti e sulla necessità di individuare impianti per lo smaltimento. Ora certezze e non dati farfugliati dal Sindaco Raggi".

Immagine da: il messagero.it

Caterina Apicella