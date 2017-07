Roma, metro B: donna resta incastrata, è in gravi condizioni

ROMA, 13 LUGLIO - Una donna sarebbe in gravi condizioni dopo essere rimasta incastrata nella metro B a Roma, nella stazione Cavour. La donna sarebbe rimasta incastrata nel vagone con un braccio dentro, mentre il resto del corpo è rimasto fuori. E’ stata poi trascinata per alcuni metri fino alla banchina, dalla stazione Termini fino a Cavour.

A far scattare l’allarme sarebbero stati i passeggeri, che hanno assistito alla drammatica scena. A seguito di ciò, sarebbe poi intervenuta la polizia, che ha recuperato i sacchetti della donna e ha verificato l’accaduto. La donna, di origini bielorusse, sarebbe invece ricoverata all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Le condizioni sarebbero piuttosto gravi.

L’accaduto ha portato inoltre alla sospensione dei treni tra San Paolo e Castro Pretorio, le cui corse sono state sostituite in seguito da bus navetta alternativo. Resta sotto accusa il servizio di trasporto, poiché i freni d’emergenza non avrebbero funzionato, all’interno di un convoglio piuttosto datato e suscettibile di possibili anomalie o malfunzionamenti. I Vigili sono infine intervenuti anche nella metro A di Repubblica, per fuoriuscita di fumo. La stazione è stata chiusa, ma resta il transito dei convogli.

foto da: leggo.it

Cosimo Cataleta