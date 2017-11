Roma: minorenne con pistola nel calzino, arrestato dai Carabinieri

ROMA, 8 NOVEMBRE - Girava per la città nascondendo una pistola in uno dei calzini il giovane fermato carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca nel corso di una serie di controlli a vasto raggio nel quartiere e che ha visto impegnati i militari della Compagnia di Frascati anche nel quartiere di Tor Vergata.

Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una pistola semi automatica "Beretta cal. 7,65", oggetto di furto, completa di serbatoio con 4 cartucce inserite. Il ragazzo, trovato in possesso anche di una dose di hashish e una di marijuana, è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.

Nella stessa circostanza è stato fermato anche un 29enne, nel cui garage nascondeva in una scatola una pistola semi automatica modello Springfield Armory cal. 45, provento anch'essa di furto, con caricatore inserito. In un'altra scatola, i militari hanno trovato altri due serbatoi per munizioni.

I controlli dei carabinieri della Compagnia di Frascati nei due quartieri nelle ultime 48 ore e proseguiti fino alle prime luci dell'alba hanno portato all'arresto di 9 persone. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due uomini di 23 e 43 anni e una donna di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre sono stati controllati in via Camassei, dove sono stati sorpresi con 19 dosi di cocaina (11 grammi) e circa 650 euro ritenuti provento della loro attività illecita.

Due sono stati invece gli arresti eseguiti dai carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata: il primo è scattato nei confronti di un 19enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, sorpreso a poca distanza dalla sua abitazione di via Ittiri in possesso di alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione scattata nella sua casa ha consentito di sequestrare complessivamente 108 grammi di hashish, 120 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento.

Il secondo arresto ha riguardato un cittadino sudcoreano di 47 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si è opposto alle operazioni di controllo scattate nella zona largo Monreale e il suo atteggiamento riluttante alla vista delle divise si è trasformato in vera e propria aggressione fisica, costringendo i carabinieri ad ammanettarlo.

I militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, hanno complessivamente arrestato altre due persone: un 38enne e un 39enne entrambi romani, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti: avevano 6 dosi di cocaina e 100 euro in contanti.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.radiocassinostereo.it