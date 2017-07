Roma, muore bimba di 16 mesi: era positiva al morbillo

ROMA, 13 LUGLIO - Una bimba di 16 mesi morta all'ospedale Bambino Gesù di Roma lo scorso 28 giugno era positiva al virus del morbillo.

A farlo sapere in un comunicato è l’ospedale romano, secondo cui sono in corso le analisi per verificare l'eventuale nesso causale tra la malattia e l'evento.

Seguita dall'Ospedale già dall'età di 3 mesi per altre malattie precedenti, la paziente era stata ricoverata al Bambino Gesù il 10 giugno in seguito a febbre persistente e successiva coagulopatia, con necessità di trasferimento in Rianimazione. La conferma della positività al morbillo, scrive l'ospedale, è arrivata oggi dall'Istituto Superiore di Sanità.

Al Bambino Gesù di Roma è il secondo decesso certificato. Il primo era avvenuto ad aprile (ma era stato reso pubblico soltanto a giugno): una bambina di 9 anni, affetta da una malattia genetica e non vaccinata, era infatti morta per colpa del virus che dall’inizio del 2017 ha colpito oltre 3.300 persone in tutta Italia. Prima di loro la stessa tristissima sorte era toccata ad un bimbo di Monza, affetto da leucemia.

Maria Azzarello