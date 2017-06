Roma, Nainggolan pronto al rinnovo ma c\'è la tentazione Mourinho. È fatta per Karsdorp

ROMA, 27 GIUGNO - Tra Radja Nainggolan e la Roma potrebbe inserirsi Jose Mourinho. In Inghilterra sono sicuri dell’interessamento dello Special One per il centrocampista belga, che ormai da un anno aspetta di rinnovare con i giallorossi.

Finora gli appuntamenti tra il Ds Monchi e il suo procuratore sono sempre slittati. I primi giorni di luglio però, quando la Roma non avrà più vincoli legati al Fair Play Finanziario e la necessità di far quadrare i conti alla scadenza del 30 giugno, dovrebbero essere decisivi. L’offerta della Roma parte da una base di 3,2 milioni e arriva a 4 con i bonus, circa la metà di quanto richiesto da Nainggolan, che avrebbe ricevuto un’offerta di 7,5 milioni a stagione dal Manchester United, con 40-45 milioni alla Roma.

Dopo il "no" al Chelsea di un anno fa – che gli offriva quasi 6 milioni a stagione –, Nainggolan ha sempre dichiarato di voler rimanere a Roma per provare a vincere un trofeo. L’accordo, dunque, sembra essere una formalità ma il centrocampista si aspetta che la società faccia un ulteriore sforzo rispetto all’offerta di qualche settimana fa e dopo la miglior stagione in carriera.

Nel frattempo la Roma, dopo le partenze di Szczesny e Salah, con Paredes, Manolas e Mario Rui ormai lontani dalla Capitale, ha chiuso per Rick Karsdorp, terzino destro di 22 anni del Feyenoord e della nazionale olandese.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine thehardtackle.com)