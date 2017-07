Roma, nascondeva in casa 5 kg di droga. Arrestata 37enne a Tor Bella Monaca

ROMA, 8 LUGLIO 2017 - I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una donna di 37 anni che nascondeva in casa circa 5 kili di droga, suddivisa in 46 panetti di hashish e una busta in cellophane contenente cocaina.

L'operazione è scattata nell'ambito dei servizi antidroga nel quartiere. I militari avevano avuto una soffiata sulla possibile presenzaa di una sostanziosa partita di droga all'interno di un'abitazione di Largo Ferruccio Mengaroni. Lo stupefacente era destinato a rifornire la piazza di spaccio del quartiere. La droga è stata trovata all'interno di un mobile.

In un'altra operazione, invece, i militari della stessa stazione hanno arrestato un 30enne romano sorpreso, in via dell'Archeologia, mentre cedeva dosi di cocaina ad un giovane. Dai controlli è emerso che la droga era occultata in un tubo dell'acqua piovana di un stabile.

L'intervento dei militari ha permesso di bloccare il pusher e di identificare l'acquirente, che è stato anche segnalato alla Prefettura. Oltre ad aver recuperato la droga all'interno del tubo, i carabinieri hanno sequestrato 650 euro trovati nelle tasche del 30enne, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it