Roma, nella prossima settimana l\'interrogatorio di Raffaele Marra

ROMA, 10 FEBBRAIO - L'interrogatorio dell'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, si terrà nei primi giorni della settimana prossima.

Marra, indagato insieme al sindaco Virginia Raggi per abuso d'ufficio, è attualmente in custodia cautelare presso il carcere Regina Coeli di Roma per le vicende riguardanti un altro processo avente ad oggeto il trasferimento di oltre 370 mila euro ricevuti dal costruttore Sergio Scarpellini, anch'egli finito in manette.



L'ex braccio destro del Sindaco ha peraltro presentato ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal gip Maria Paola Tomaselli, e già confermata dal tribunale del riesame, al fine di ottenere la scarcerazione.

L'interrogatorio dei PM avverrà dunque all'interno del penitenziario capitolino. Le accuse rivolte a Marra riguardano la nomina del fratello Renato al dipartimento Turismo del Comune di Roma.

Paolo Fernandes