Roma: oggi corre la Maratona, 14.000 iscritti

ROMA, 8 APRILE 2018 – È partita questa mattina presto da Via dei Fori imperiali la maratona di Roma, 42 chilometri corsi per le strade della capitale all’interno di un percorso storico-archeologico d’eccezione.

Alla ventiquattresima edizione della maratona, sono 14.100 gli iscritti, di cui 7.670 italiani e 6.430 provenienti da 130 nazioni dei cinque continenti. Gli uomini sono 10.819, mentre le donne 3.281. Questi numeri assegnano ancora una volta alla manifestazione di Roma il primato nazionale di partecipanti per un evento sportivo agonistico.



Si corre anche una più breve maratona non competitiva di 5 chilometri e che è aperta a tutti, si chiama Fun Run e nelle ultime edizioni ha visto una partecipazione media di 80.000 persone.

Il governatore Nicola Zingaretti scrive così sul suo profilo Twitter ufficiale: “Il percorso della @MaratonadiRoma è il più bello del mondo, tra opere e monumenti che hanno scritto la storia. Ma questo evento non è solo uno splendido momento di sport e condivisione: rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico della nostra città”.



I runners sono partiti da via dei Fori Imperiali e arriveranno a Circo Massimo: la partenza è a scaglioni, prima i disabili in sedia a rotelle (ore 8.35), poi la prima tranche di partecipanti alle 8.40, la seconda alle 8.45 e la terza alle 8.52. La maratona deve essere chiusa entro un tempo massimo di 7 ore e 30 minuti. Presente, come da tradizione, anche la sezione fitwalking per i camminatori.

Il percorso dell'Acea Maratona di Roma 2018 ripercorre quello dello scorso anno, con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico. Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell'Unesco.

Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti e famosi di Roma e i tre luoghi di culto più noti della Capitale: Basilica di San Pietro, Sinagoga e Moschea.

La sfida sarà tra i due paesi africani che da anni salgono sul podio della manifestazione: Kenya, che ha vinto 13 volte tra gli uomini e 3 tra le donne, ed Etiopia, che si è imposta 6 volte tra gli uomini e 7 per le donne. I favoriti di quest’anno sono il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech e gli etiopi Dejene Debela Gonfa e Birhanu Gedefa Chimdesa. "Sono pronto a correre in 2 ore e 06'", ha detto Birech . "Voglio essere il vincitore", ha replicato Gonfa. Chimdesa ha aperto al gioco di squadra: "Però vorrei vincere io". Si vedranno correre per le strade di Roma anche l'americano Jeffrey Eggleston, 3 volte nazionale ai Mondiali, l'irlandese Mick Clohisey, in gara a Rio 2016, il rappresentante del Lesotho Motlokoa Nkhabutlane e il cileno Manuel Cabrera Leal. Per le donne ci riprova per ottenere il terzo successo la 24enne etiope Rahma Chota Tusa.

Roma e Milano corrono insieme. È prevista per oggi la 18esima edizione della EA7 Milano Marathon. Dopo aver stabilito lo scorso anno il primato storico di una maratona italiana con Edwin Kipngetich Koech (2h07'13''), oggi i partecipanti attenteranno al suggestivo limite delle 2h07' grazie ad alcune modifiche che hanno velocizzato il percorso.



Per garantire la sicurezza durante la manifestazione saranno impiegati 640 agenti della Polizia Locale, supportati da undici agenti provenienti da Monza.

Fonte immagine Meridiana Notizie

Claudia Cavaliere