Roma: operazione antidegrado dei carabinieri, arresti e sanzioni

ROMA, 8 DICEMBRE - Una serie di attivita' finalizzate al contrasto del degrado nelle aree piu' sensibili che vengono visitate quotidianamente da migliaia di turisti che affollano in questi giorni la Capitale e' stata avviata dai carabinieri della Compagnia Roma Centro.

Decine di militari del Comando Roma piazza Venezia, delle Stazioni Roma San Lorenzo in Lucina, Roma piazza Farnese e Roma via Vittorio Veneto e della Compagnia Speciale hanno preso parte all'operazione, con una particolare attenzione nelle aree comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo. Al termine delle attivita', il bilancio e' di 3 borseggiatrici arrestate - due 15enni e una 19enne, nomadi provenienti dai campi di Castel Romano e di Aprilia - sorprese subito dopo aver derubato del portafogli una giovane turista dell'Azerbaijan, e di 13 venditori ambulanti abusivi sanzionati. Questi ultimi erano appostati lungo il percorso che porta al Colosseo, carichi di chincaglieria e oggetti vari - centinaia di articoli tra aste per selfie, power bank, cubi in plexiglass riproducenti i principali monumenti di Roma, foulard, capelli, sciarpe e guanti in lana - che sono stati sequestrati dai militari.

Altri venditori ambulanti abusivi, alla vista dei carabinieri hanno abbandonato in strada oltre 200 pezzi di articoli vari, dandosi velocemente alla fuga per evitare di essere identificati. Durante i controlli sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di 5 cittadini del Bangladesh che, a bordo di segway dai colori sgargianti, stavano proponendo in vendita a turisti e passanti i ticket di bus turistici di alcune societa', privi di autorizzazione. L'ammontare delle multe comminate e' di quasi 26mila euro. Altri 5 cittadini del Bangladesh sono stati sanzionati per complessivi 250 euro, ai sensi del codice della strada, poiche', sempre a bordo di segway, stavano occupando la carreggiata in modo non corretto o perche' sostavano in gruppo sui marciapiedi.