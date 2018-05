Roma, Parioli: trovato morto un ragazzo di 22 anni

ROMA, 2 MAGGIO- Nella mattinata di ieri, 1° maggio, un ragazzo di 22 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in Via di Villa Grazioli, in zona Parioli, a Roma.



È stata la madre a ritrovare il corpo del giovane nella sua camera da letto verso le 12. Il ragazzo, sul cui corpo in base ai primi accertamenti non sono stati rinvenuti segni di violenza, avrebbe passato la serata fuori per poi far rientro nel suo appartamento con un’amica, secondo la versione confermata agli investigatori da parte degli stessi familiari. Si tratterebbe di una ragazza che il giovane romano ha conosciuto in una comunità per tossicodipendenti e che avrebbe lasciato l’abitazione intorno alle prime ore del mattino.



A tingere ulteriormente di giallo il decesso del giovane una scritta fatta con un rossetto sul corpo del 22enne, che in base alle prime indiscrezioni recita: “Mi hai lasciato solo mi vendicherò”; è ora da comprendere se il decesso possa essere in qualche modo collegato con tale scritta. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi investigativa, dalla morte per cause naturali ad un possibile eccesso di sostanze stupefacenti.

Federica Vetta