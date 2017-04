Roma, paura in zona Prati: segnalato uomo con un fucile, ma era il manico di una scopa

ROMA, 26 APRILE – Momenti di panico questa mattina a Roma, in zona Prati. Due dipendenti di un ufficio della Asl di zona, verso le 11, hanno allertato la polizia segnalando la presenza in strada, vicino via Plinio, di un giovane di colore con un fucile a tracolla che camminava sul marciapiede.

E’ subito scattato l’allarme antiterrorismo: cinque volanti della polizia si sono precipitate sul posto e hanno effettuato una battuta verso via Virgilio. La stazione Lepanto della metropolitana è stata presidiata dai soldati che nel frattempo erano stati allarmati.

Tre ore di caccia all’uomo, sulla base anche di altre segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere che avevano parlato di un uomo di colore con un cappello blu e uno zaino verde. Il pericolo è poi rientrato verso ora di pranzo quando l’uomo è stato rintracciato ed è stato appurato che non si trattava di un fucile, ma del manico di una scopa, ricoperta da un celophane grigio, color appunto canna di fucile. Nel quartiere, come in tanti altri della città, sono sempre di più gli extracomunitari che puliscono le strade in cambio di una mancia.

[foto: roma.corriere.it]

Antonella Sica