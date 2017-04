Roma, ragazzo cade su binari Metro B: è grave. Traffico in tilt

ROMA, 4 APRILE - Un ragazzo di 20 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è finito nella tarda mattinata di oggi sotto un convoglio della metropolitana a Roma, all'altezza della stazione Castro Pretorio. Le notizie finora emerse sono poche e frammentarie, non è ancora chiaro infatti se il giovane è caduto accidentalmente sui binari o se sia stato un tentativo di suicidio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, il 118 e i Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad estrarre il passeggero. Il ventenne è stato soccorso e trasportato dall'ambulanza in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sulla vicenda indaga la Polizia, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell'evento.

La linea, secondo quanto ha reso noto Infoatac su Twitter, è stata interrotta nel tratto che va da Basilica San Paolo a Monti Tiburtini e il trasporto passeggeri viene effettuato con mezzi sostitutivi di superficie.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilmessaggero.it