Roma, ragazzo di 14 anni sbalza fuori da una giostra: è grave

CERVETERI, 1 AGOSTO - Un grave incidente è avvenuto nel Luna park di Cerveteri, vicino a Roma. Un ragazzino di quattordici anni è stato soccorso in gravi condizioni perché è stato sbalzato fuori da una giostra.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i Carabinieri della stazione Campo di Mare, che hanno cercato di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il giovane, che si trovava sul Tagadà, si sia alzato mentre la giostra era ancora in movimento.

Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale in prognosi riservata ma le sue condizioni non sarebbero così gravi da metterlo in pericolo di vita.

Chiara Fossati

immagine da ilmessaggero.it